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Военная операция Турции на севере Сирии

Ушаков сообщил, что договоренности о новом разговоре Путина и Асада пока нет

Разговор должен пройти по теме военной операции, которую Турция начала 9 октября на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Дамаск пока не достигли договоренности о новом разговоре президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для обсуждения военной операции, которую Турция начала 9 октября на северо-востоке Сирии. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"У нас с сирийским руководством налажены контакты по различным направлениям, различные структуры участвуют в этих контактах, так что мы используем здесь наработанные схемы. Но пока что договоренностей о новом разговоре лидеров не достигнуто", - сказал представитель Кремля.

9 октября Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса в этой стране. В разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре на встрече лидеров государств-гарантов астанинского процесса.

Турция в среду начала новую операцию в Сирии, она получила название "Источник мира".

Теги
РоссияУшаков, Юрий ВикторовичВоенная операция Турции на севере Сирии
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