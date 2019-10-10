Ушаков сообщил, что договоренности о новом разговоре Путина и Асада пока нет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Дамаск пока не достигли договоренности о новом разговоре президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для обсуждения военной операции, которую Турция начала 9 октября на северо-востоке Сирии. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"У нас с сирийским руководством налажены контакты по различным направлениям, различные структуры участвуют в этих контактах, так что мы используем здесь наработанные схемы. Но пока что договоренностей о новом разговоре лидеров не достигнуто", - сказал представитель Кремля.

9 октября Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса в этой стране. В разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре на встрече лидеров государств-гарантов астанинского процесса.

Турция в среду начала новую операцию в Сирии, она получила название "Источник мира".