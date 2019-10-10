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Путин указал на проблемы взаимодействия государственной и муниципальных властей в соцсфере

При этом президент напомнил, что значительная часть работы по развитию социальной сферы относится к уровню муниципалитетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Проблемы во взаимодействии между государственной властью и местным самоуправлением наиболее ярко проявляются в социальной сфере. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Комментируя выступление губернатора Приморского края Олега Кожемяки, президент напомнил, что значительная часть работы по развитию социальной сферы относится к уровню муниципалитетов.

"А у нас там нет никаких стандартов - не понятно, сколько и чего нужно на душу населения, хотя в советское время все это было, примерно считали. Этот разрыв между государственной и муниципальной властью в таких сферах наиболее очевиден", - заявил глава государства, пояснив, что речь идет о таких направлениях, как спорт, здравоохранение, образование.

"то, что мы должны связать муниципальный уровень управления с государственной властью на практике - это совершенно очевидная вещь. В социальной сфере это наиболее ярко проявляется, в данном случае в физкультуре, спорте, в здравоохранении, образовании", - пояснил Путин.

Глава государства посетовал, что "у муниципалитетов нет денег - ни на что и никогда, а госвласть в лице Федерации и субъекта РФ не оказывает поддержки в нужном объеме, потому что это не ее компетенция".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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