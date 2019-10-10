Алий Мусуков выдвинут на пост премьер-министра Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков внес на рассмотрение парламента кандидатуру Алия Мусукова для назначения на должность председателя правительства республики. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе парламента региона.

"Состоялось очередное заседание президиума парламента КБР, в ходе которого рассмотрен вопрос "Об обращении главы КБР "О даче согласия на назначение председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики". 9 октября в высший законодательный орган КБР поступило обращение главы КБР Казбека Кокова о представлении на согласование кандидатуры Алия Мусукова для назначения на должность председателя правительства КБР", - отметили в пресс-службе.

Указанное обращение направлено депутатам для ознакомления, также данный вопрос включен в повестку очередного заседания Парламента КБР, которое состоится 15 октября 2019 года.

Алий Тахирович Мусуков возглавляет правительство Кабардино-Балкарии с октября 2014 года. Ранее до этого он проработал 10 лет министром экономического развития КБР.