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Северный Кавказ

В Северной Осетии парламент одобрил кандидатуру Морозова на должность прокурора

Он сменит Александра Векшина, который был прокурором Северной Осетии на протяжении 10 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Северной Осетии поддержали кандидатуру заместителя прокурора Пензенской области Александра Морозова для назначения на должность прокурора республики. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Депутаты <...> дали согласие генеральному прокурору России на представление президенту Российской Федерации для назначения его на должность прокурора Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Представленная кандидатура на должность прокурора республики обсуждалась на заседаниях комитетов парламента, в которых принял участие Александр Морозов. Депутаты задали интересующие их вопросы и высказали конкретные пожелания.

"Считаю, что каждый регион нашей страны имеет свои особенности, и его развитие невозможно без обеспечения правопорядка. Главная задача сегодня - дальнейшее укрепление законности и правопорядка на территории республики, отстаивание верховенства закона, прав и свобод наших граждан", - сказал глава республики Вячеслав Битаров на заседании парламента.

Александр Морозов сменит Александра Векшина, который был прокурором Северной Осетии на протяжении 10 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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