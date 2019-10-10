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Постпред России призвал ОЗХО предупреждать акты химического терроризма на ранней стадии

По мнению Александра Шульгина, возможности организации в этом направлении используются недостаточно

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна работать в качестве системы раннего предупреждения актов химического терроризма. Об этом говорится в выступлении постпреда РФ при ОЗХО, посла в Нидерландах Александра Шульгина на 92-й сессии Исполнительного совета организации в Гааге. Текст выступления опубликован в четверг на сайте МИД РФ.

Дипломат обратил внимание, что возможности ОЗХО в сфере противодействия химическому терроризму используются недостаточно. "Сирия представляет в Техсекретариат на регулярной основе информацию о деятельности на ее территории террористических и экстремистских группировок, которые имеют доступ к токсичным химическим веществам. Неужели ОЗХО, призванная быть на страже и ставить заслон на пути применения и распространения химоружия, не должна работать в качестве системы раннего предупреждения?" - сказал Шульгин.

"Если ОЗХО публично начнет обсуждать приготовления террористов, им будет гораздо сложнее реализовать свои зловещие замыслы", - добавил постпред РФ.

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НидерландыРоссия
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