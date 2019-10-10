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В МИД РФ заявили, что дипломаты за рубежом встречают всех представителей власти страны

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обратился к послу РФ в США Анатолию Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их командировок в Соединенные Штаты Америки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники российских загранучреждений встречают представителей всех ветвей власти, прибывающих за рубеж с официальной миссией, если МИД РФ об этом заблаговременно уведомляют. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском дипведомстве, комментируя обращенную к дипломатам просьбу главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого встречать направляющихся в США депутатов.

"Посольства России встречают не только в аэропортах, но и на вокзалах, и в портах всех представителей различных ветвей власти как на федеральном, так и на региональном уровнях, прибывающих за рубеж с официальной миссией, когда об этом заблаговременно уведомляется МИД России", - указал собеседник агентства.

Ранее Слуцкий рассказал об обращении к послу РФ в США Анатолию Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их командировок в Соединенные Штаты Америки.

5 октября Антонов сообщил, что депутат Госдумы Инга Юмашева, прибывшая в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Теги
Россия
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