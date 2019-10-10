Небензя: турецкая операция в Сирии стала результатом действий коалиции в стране

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Демографическая политика, которую осуществляли в Сирии некоторые государства, входящие в международную коалицию во главе с США, стала предпосылкой для проведения турецкой военной операции в арабской республике. Об этом заявил в четверг журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как он констатировал, РФ исходит из того, что "всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность во время этой операции". Как он подчеркнул, "эта операция стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции". "Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим", - сказал Небензя.

Он добавил, что Россия призывала курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) к диалогу с властями в Дамаске, но они выбрали для себя других покровителей.

"Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит", - указал постпред РФ.

Арабо-курдская вооруженная коалиция СДС пользуется поддержкой со стороны США.