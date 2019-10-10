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Военная операция Турции на севере Сирии

Небензя: турецкая операция в Сирии стала результатом действий коалиции в стране

Постпред России при ООН отметил, что Москва призывала курдские "Силы демократической Сирии" к диалогу с властями в Дамаске, но они выбрали для себя других покровителей

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Демографическая политика, которую осуществляли в Сирии некоторые государства, входящие в международную коалицию во главе с США, стала предпосылкой для проведения турецкой военной операции в арабской республике. Об этом заявил в четверг журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Как он констатировал, РФ исходит из того, что "всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность во время этой операции". Как он подчеркнул, "эта операция стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции". "Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим", - сказал Небензя.

Он добавил, что Россия призывала курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) к диалогу с властями в Дамаске, но они выбрали для себя других покровителей. 

"Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит", - указал постпред РФ.

Арабо-курдская вооруженная коалиция СДС пользуется поддержкой со стороны США.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция Турции на севере Сирии
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