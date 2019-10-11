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Посол РФ в США: политика не может повлиять на интерес американцев к российской культуре

Именно такие связи, формирующиеся через искусство, являются залогом мира и способствуют укреплению добрых отношений между народами России и США, отметил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Политические факторы не могут повлиять на интерес американцев к российской культуре. Такое мнение посол РФ в США Анатолий Антонов выразил в четверг на проходившем в Кеннеди-центре приеме по случаю гастролей Мариинского театра с балетом "Пахита" в Вашингтоне.

"Выступления одного из ведущих балетных коллективов мира - Мариинского балета - на главной концертной площадке американской столицы стали доброй традицией. <...> Популярность российских творческих коллективов подтверждает высокий интерес американцев к нашей культуре, на который не могут повлиять никакие политические факторы. И это прекрасно, поскольку именно такие связи, формирующиеся через искусство, являются залогом мира и способствуют укреплению добрых отношений между народами России и США. Примером международной синергии усилий является сама труппа Мариинского театра, в которой с успехом выступают представители разных государств", - сказал глава российской дипмиссии.

Как отметил посол, балет "Пахита" - это история для всех поколений. "Разумеется, особую гордость вызывает тот факт, что именно постановка выдающегося российско-французского хореографа Мариуса Петипа в исполнении Петербургской императорской труппы принесла этому балету всемирную известность. Славные традиции Императорского театра сегодня продолжает коллектив Мариинского балета", - добавил Антонов.

Месячный тур

Гастрольный тур российских мастеров по Соединенным Штатам начался 5 октября в Нью-Йорке, где они выступили на фестивале Fall for Dance, показав мини-балет "Не вовремя", поставленный солистом и молодым хореографом Мариинского Александром Сергеевым. 8 октября артисты Мариинского театра прибыли в американскую столицу и привезли с собой балет "Пахита".

Из федерального округа Колумбия артисты Мариинки вылетят в штат Калифорния. Их ждут Коста-Меса, Лос-Анджелес и Беркли, расположенный в окрестностях Сан-Франциско. В Коста-Месе россияне показывают "Баядерку", а затем им предстоит танцевать в Лос-Анджелесе "Драгоценности" и "Баядерку" в Беркли.

Гастроли продлятся до 3 ноября.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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