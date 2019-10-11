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Путин принимает участие в саммите СНГ в Ашхабаде. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

"[На саммите] планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности", - сообщала ранее пресс-служба Кремля.

По итогам заседания, как ожидается, подпишут несколько документов, в том числе декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ и программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 гг.

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Путин, Владимир ВладимировичТуркмения
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