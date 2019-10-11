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Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД ПНС Ливии двусторонние связи и саммит Россия - Африка

Телефонный разговор состоялся по инициативе ливийской стороны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Тахер Сияла обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий в Сочи саммит Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"10 октября по инициативе ливийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, в ходе которого были рассмотрены некоторые актуальные аспекты российско-ливийских связей", - отметили в министерстве.

Стороны затронули также вопросы подготовки и проведения саммита Россия - Африка, говорится в сообщении.

Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут 23-24 октября в Сочи. На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента.

Теги
РоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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