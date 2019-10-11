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Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

Российский премьер отметил важность реализации российско-кубинских договоренностей

МОСКВА. 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Республики Куба. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.

"Хотел бы отметить важность реализации российско-кубинских договоренностей, достигнутых на наших недавних переговорах в Гаване. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в различных сферах в полной мере отвечают интересам России и Кубы", - подчеркнул он.

Премьер-министр также выразил уверенность, что под руководством Диас-Канеля будет продолжен курс на укрепление независимости и суверенитета Кубы, а также масштабные преобразования во всех областях социально-экономического развития страны.

Медведев отметил, что будет рад продолжить общение с президентом Кубы в конструктивной и доверительной атмосфере.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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