Захарова: РФ и КНР видят один и тот же почерк в информационной войне Запада против них

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Россия и КНР видят "руку одного мастера" в развязанной против них западными странами информационной войне. Об этом заявила в пятницу российским журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам консультаций с директором Департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы видим руку одного мастера как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела", - указала она.

По ее словам, в России была проведена большая работа по анализу информационных материалов. "Аналогичная работа была проведена китайской стороной. Мы обменялись мнениями, и те заявления первичного характера, которые мы сделали, нашли свое очевидное подтверждение: за этим стоят наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем коллективным Западом", - подчеркнула Захарова.

"Это и механизмы Североатлантического альянса, а также в индивидуальном качестве целый ряд западных стран, которые, к нашему большому сожалению, принимают в этом активное участие, несмотря на декларируемую приверженность уважению суверенитета стран и поддержке политики невмешательства", - добавила дипломат.

"Еще раз говорю, что мы обменялись и конкретными примерами, и конкретными материалами и пришли к выводу, что почерк один и тот же", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.