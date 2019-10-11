Путин: намерения США разместить свои новые ракеты в Азии вызывают обеспокоенность РФ

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Намерения США разместить свои новые ракеты меньшей дальности в Японии и Южной Корее вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
"Уже объявлено официальными представителями Пентагона, что они собираются размещать их (новые американские ракеты средней дальности - прим. ТАСС) в Азии, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается. Надо смотреть, где конкретно будет установлено, но это будет достигать и российской территории, поэтому все это не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - сказал Путин.
Президент РФ еще раз подчеркнул, что в целом выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "реально ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности". Он отметил, что в 2002 году, выходя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США "сделали попроще, не придумывая ничего, ни сваливая вину на Россию, просто вышли и все". "А на этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что сейчас происходит по этим ракетам средней и меньшей дальности", - добавил российский лидер.
"Все время нас обвиняли в том, что мы что-то нарушаем, а через три месяца после выхода (из ДРСМД) США испытали ракету средней дальности. Это говорит о том, что они давно ее сделали, потому что нельзя за три месяца сделать такое изделие, над этим нужно работать годами. Они и работали, шли к этому, вышли из договора и через три месяца испытали", - указал Путин.