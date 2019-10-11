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Выход США и России из ДРСМД

Путин: намерения США разместить свои новые ракеты в Азии вызывают обеспокоенность РФ

Президент России подчеркнул, что выход США из ДРСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Намерения США разместить свои новые ракеты меньшей дальности в Японии и Южной Корее вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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"Уже объявлено официальными представителями Пентагона, что они собираются размещать их (новые американские ракеты средней дальности - прим. ТАСС) в Азии, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается. Надо смотреть, где конкретно будет установлено, но это будет достигать и российской территории, поэтому все это не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - сказал Путин.

Президент РФ еще раз подчеркнул, что в целом выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "реально ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности". Он отметил, что в 2002 году, выходя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США "сделали попроще, не придумывая ничего, ни сваливая вину на Россию, просто вышли и все". "А на этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что сейчас происходит по этим ракетам средней и меньшей дальности", - добавил российский лидер.

"Все время нас обвиняли в том, что мы что-то нарушаем, а через три месяца после выхода (из ДРСМД) США испытали ракету средней дальности. Это говорит о том, что они давно ее сделали, потому что нельзя за три месяца сделать такое изделие, над этим нужно работать годами. Они и работали, шли к этому, вышли из договора и через три месяца испытали", - указал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияРеспублика КореяВыход США и России из ДРСМД
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