Путин: РФ выступает за продление полномочий председателя исполкома СНГ Лебедева

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Россия предлагает продлить полномочия действующего председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева на три года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На повестке дня текущего заседания стоит и кадровый вопрос об утверждении кандидатуры исполнительного секретаря СНГ. Мы благодарны всем присутствующим здесь партнерам за поддержку российского предложения продлить на очередной трехлетний срок полномочия действующего председателя исполнительного комитета Содружества Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он на заседании Совета глав стран - участниц СНГ.

По словам Путина, Лебедев много делает и еще многое сможет сделать для повышения эффективности работы организации. "Насколько я понимаю, Сергею Николаевичу удалось наладить конструктивные, деловые, добрые хорошие личные отношения с каждым из здесь присутствующих. Он - человек очень опытный, уже и на этом месте поработал эффективно, поэтому, надеюсь, что вы это поддержите", - сказал Путин.

Как сообщил накануне заседания Совета помощник президента РФ Юрий Ушаков, "согласовано предварительное решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева, который уже давно на этом посту, с 1 января 2008 года". Лебедев два раза переназначался на очередные трехлетние сроки, а в 2016 году были продлены его полномочия на год, потом еще на два года до 31 декабря текущего года.