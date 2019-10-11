Кабулов считает, что взрыв на иранском танкере усилит напряженность в регионе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Взрыв, произошедший на иранском танкере в Красном море, может обострить напряженность в регионе. Об этом заявил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это только добавит напряженности и без того излишней в этом регионе", - сказал он.

"Мы ждем какую-то дополнительную информацию от иранских партнеров и от других [сторон]", - добавил дипломат.

Взрывы произошли в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море недалеко от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.