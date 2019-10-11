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Песков прокомментировал идею встречи лидеров России и Украины на саммите СНГ

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что российский президент регулярно участвует в таких саммитах

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин регулярно участвует в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею о возможности встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на таком саммите. "Путин участвует в саммитах [СНГ] регулярно", - сказал ТАСС представитель Кремля, комментируя идею о встрече Путина с Зеленским, озвученную президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщило агентство БелТА, на саммите СНГ в Ашхабаде в пятницу белорусский лидер заявил: "Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит".

Белорусский лидер также выразил уверенность, что Украине не следовало бы выходить из состава СНГ. "Я также был погружен в эту проблему и уговаривал [Петра] Порошенко [экс-президента Украины] не делать этого, не выходить из СНГ, - рассказал он. - Если вам [Украине] не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это [выход из СНГ] хуже, это плохие последствия для Украины".

В последний раз президент Украины принимал участие в саммите СНГ в октябре 2013 года в Минске, тогда в столицу Белоруссии приехал украинский лидер Виктор Янукович.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичЯнукович, Виктор ФедоровичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаТуркменияРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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