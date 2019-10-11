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Путин: Россия посоветуется с коллегами из СНГ о том, как ответить на учения НАТО

Как отметил российский президент, реакция на учения будет спокойной

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что на учения НАТО следует реагировать спокойно, но предлагает посоветоваться на этот счет со странами СНГ.

"Что касается учений НАТО - надо посмотреть, как нам на это реагировать", - сказал глава российского государства на саммите СНГ. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля. Путин напомнил о проведенных недавно РФ учениях: "Правда, не вблизи границ НАТО, мы специально проводим это в глубине Российской Федерации, у нас там свыше 100 тыс. человек принимали участие, 128 тыс. человек принимали участие".

"Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить", - заявил российский лидер.

На саммите СНГ, который проходит в пятницу в Ашхабаде, президент Белоруссии также заявил, что Минску и Москве задуматься над тем, как обезопасить свои страны на период проведения в будущем году крупномасштабных учений НАТО в Европе. "Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - сказал он. По оценке белорусского лидера, планируемые учения НАТО - "это непонятные учения".

Планируется, что учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле - мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Белоруссией Польшей, Литвой и Латвией.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияСШАТуркменияЛатвияЛитваРоссияПольша
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