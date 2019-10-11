Путин: террористы стремятся создать новые опорные пункты на Балканах и в Азии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Боевики после поражения в Сирии стремятся создать новые опорные пункты - на Балканах, в Юго-Восточной Азии и на южных рубежах СНГ. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на саммите Содружества в Ашхабаде, говоря о важности борьбы с террористической угрозой. Текст выступления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

"Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты - на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества", - сказал президент РФ.

Борьбу с террористической угрозой Путин назвал приоритетным направлением взаимодействия государств СНГ. "По итогам нашей встречи утвердим программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на ближайшие три года. Считаем, что это очень важно и это должно мобилизовывать наши совместные усилия на борьбу с этой угрозой", - сказал российский лидер.

Он также выразил сомнение в том, что Турция после начала своей операции на севере Сирии будет способна сдерживать боевиков ИГ [террористическая организация "Исламское государство", ИГИЛ, запрещена в РФ] на этой территории, которые до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Путин сообщил, что, по данным Главного разведывательного управления Генерального штаба России, в этом районе находятся сотни и тысячи боевиков. "Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза", - сказал президент РФ.

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