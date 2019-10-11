Косачев: Зеленский подтвердил свое стремление к миру на Украине, но ему будут мешать

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей многочасовой пресс-конференции подтвердил, что по-прежнему придерживается своих предвыборных тезисов о стремлении к миру, однако на этом пути он встретит противодействие со стороны "партии войны". Такое мнение на своей странице в Facebook в пятницу выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам парламентария, "импонировало то, что он, в отличие от своего предшественника [Петра Порошенко], не впадал в милитаристский пафос, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего его, собственно, и выбрал народ". Косачев выделил высказывания Зеленского о необходимости изменения законов, раскалывающих Украину, а также о финансовых потерях страны в связи с отсутствием авиасообщения с РФ. При этом "не обошлось без заведомо обессмысленных тезисов, вроде намерения обсуждать тему Крыма в рамках "нормандского формата".

"Но в целом Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит - и уже встречает - у сторонников войны до победного конца", - отметил Косачев.

"Посмотрим, чья возьмет. В стране, где ключевые вопросы решаются улицей, а не диалогом политических сил, возможно все", - резюмировал глава комитета Совфеда.