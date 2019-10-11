Путин: РФ будет поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира на Украине

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать любые усилия по достижению мира на Украине, но важно, насколько новая власть в Киеве способна реализовывать собственные обещания украинскому народу. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде. Текст выступления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

"Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать", - сказал российский лидер. Комментируя призыв белорусского президента Александра Лукашенко поддержать новую украинскую власть, президент РФ отметил, что "нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира".

"Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти [в Киеве], от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", - подчеркнул Путин.

В связи с этим он заметил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе. "Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - рассказал российский лидер. По его словам, представители ДНР и ЛНР уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было.

"Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - заключил глава российского государства.

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