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МИД РФ: Москва ответит на запрет эстонских властей во въезде членам российской НКО

Москва не оставит без ответа запрет эстонских властей на въезд членам российской НКО - МИД РФ.

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Встреча молодых дипломатов России, Индии и Китая впервые пройдет в России 14-16 октября
14 октября в российском МИД состоится официальная церемония открытия встречи, а затем начнется работа по тематическим секциям
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