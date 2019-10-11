Встреча молодых дипломатов России, Индии и Китая впервые пройдет в России 14-16 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Встреча молодых сотрудников министерств иностранных дел России, Индии и Китая (РИК) впервые пройдет на территории РФ с 14 по 16 октября. В Москве и Тверской области будут работать несколько дискуссионных площадок, на которых участники обсудят вопросы трехстороннего сотрудничества, сообщил в пятницу ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов.

"Встреча пройдет в рамках неформального объединения РИК, где до начала следующего года председательствует российская сторона. В ней примут участие порядка 15 сотрудников министерств иностранных дел из этих стран в возрасте 25-35 лет. Такие встречи - важный элемент налаживания взаимодействия в рамках объединения РИК. Ведь это молодые дипломаты, которые уже в недалеком будущем встанут у руля дипломатии, у них формируется понимание важности трехстороннего сотрудничества в международных, глобальных и региональных сферах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 14 октября в МИД РФ состоится официальная церемония открытия встречи, а затем начнется работа по тематическим секциям. "Это несколько дискуссионных площадок, на которых речь пойдет о роли молодых дипломатов в трехстороннем сотрудничестве, о ситуации в мире. Впервые в рамках таких встреч состоится выездная работа: во второй половине дня 15 октября участники посетят Тверскую область. Ни в Китае, ни в Индии выездов за пределы столиц государств не было", - отметил Логвинов.

В Твери запланировано общение молодых дипломатов с членами регионального правительства, которые проведут презентацию социально-экономического, экспортного, туристического потенциала региона. 16 октября пройдут экскурсии по историческим местам Тверской области, далее участники встречи вернутся в Москву.

Инициатива налаживания контактов Москвы, Нью-Дели и Пекина была выдвинута в конце 1990-х годов тогдашним главой российского правительства Евгением Примаковым. Первая встреча министров иностранных дел состоялась в 2002 году. С тех пор главы внешнеполитических ведомств встречаются на регулярной основе ежегодно либо раз в полтора-два года. Формат министерских встреч постепенно дополнялся новыми механизмами. Первая встреча молодых дипломатов России, Индии и Китая состоялась в 2017 году в Пекине, вторая в 2018 году в Нью-Дели.