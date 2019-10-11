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Николай Патрушев 15-16 октября посетит Кубу, где проведет консультации по безопасности

Как сообщили в Совбезе РФ, стороны также обсудят вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием двух стран по линии правоохранительных органов и спецслужб

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15-16 октября посетит с визитом Республику Куба. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев проведет консультации по вопросам региональной и международной безопасности, а также по тематике, связанной с дальнейшим взаимодействием России и Кубы по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патрушев регулярно проводит консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. В конце августа Патрушев возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре, а в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии. За последние два месяца он посещал также Ереван, Баку и Минск.

Теги
АзербайджанПатрушев, Николай ПлатоновичАрменияБелоруссияЯпонияКубаРоссия
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