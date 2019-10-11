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Песков: Москва не получала от Киева предложения о размещении миротворцев на границе

По словам официального представителя Кремля, изменение последовательности выполнения минских соглашений пока также не обсуждается

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Россия пока не получала от украинских властей официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он, комментируя информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании разместить миротворцев на российско-украинской границе.

Во время общения с журналистами в четверг в рамках так называемого пресс-марафона Зеленский заявил, что возможное введение миротворческого контингента в Донбасс будет предметом переговоров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина).

Порядок выполнения Минска-2

Официальный представитель Кремля также добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

В четверг на встрече с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года, поскольку его не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов.

"Об этом пока никто речи не ведет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готова ли РФ обсуждать возможность изменения порядка выполнения Минска-2. "Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий", - пояснил Песков, отметив, что "тогда это будет совсем другая модальность". "И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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