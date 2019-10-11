Президенты стран СНГ подписали в Ашхабаде семь документов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Главы государств СНГ по итогам саммита в Ашхабаде подписали семь совместных документов, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Так, подписана Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. В списке документов также значатся решения о председательстве в СНГ 2020 году, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ и об исполнительном секретаре СНГ.

Кроме того, приняты решения "О Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ", "Об Обращении глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О Программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы".

В пятницу в Ашхабаде прошел саммит СНГ. Во время заседания президенты решили продлить на три года полномочия исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева. Он сообщил, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года, председательствовать в СНГ в 2020 году будет Узбекистан.