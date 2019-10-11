В МИД РФ прошли российско-китайские консультации по ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российско-китайские консультации по ситуации в ближневосточном регионе, в том числе Сирии, Ливии и Персидском заливе, состоялись в пятницу в МИД РФ с участием спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и заместителя министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуна. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе углубленного доверительного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что "был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление двусторонней координации в интересах содействия долгосрочной стабилизации в этом стратегически важном районе мира".

"Констатировалась необходимость продвижения всеобъемлющих и неконфронтационных подходов к урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН", - указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.