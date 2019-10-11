Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ прошли российско-китайские консультации по ситуации на Ближнем Востоке

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на укрепление двусторонней координации в интересах содействия долгосрочной стабилизации в регионе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российско-китайские консультации по ситуации в ближневосточном регионе, в том числе Сирии, Ливии и Персидском заливе, состоялись в пятницу в МИД РФ с участием спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и заместителя министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуна. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе углубленного доверительного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что "был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление двусторонней координации в интересах содействия долгосрочной стабилизации в этом стратегически важном районе мира".

"Констатировалась необходимость продвижения всеобъемлющих и неконфронтационных подходов к урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН", - указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Теги
ПалестинаСирияЙеменРоссияКитайЛивияИзраильБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД России Руденко обсудил с послом Турции международную обстановку
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с турецким послом развитие ситуации в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС