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МИД РФ заявил, что Москва не меняет своих принципиальных подходов к проблемам разоружения

В министерстве отметили, что Россия выступает "за обеспечение равной и неделимой безопасности для всех"

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Россия выступает за обеспечение равной безопасности для всех государств и не меняет своих принципиальных подходов к проблемам разоружения. Об этом заявил в пятницу на заседании Первого комитета (вопросы разоружения и международной безопасности) Генеральной Ассамблеи ООН директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"В отличие от США и стран Запада, мы своих принципиальных подходов не меняем, от норм приличия в международных отношениях никогда не отходим, от своих обязательств не отказываемся и международные договоренности не подрываем", - сказал он.

По его словам, Москва выступает "за обеспечение равной и неделимой безопасности для всех". "Россия настаивает на реализации наших конструктивных инициатив, которые поддерживают все страны ОДКБ, БРИКС, ШОС, все страны Движения неприсоединения, то есть абсолютное большинство государств ООН", - отметил дипломат.

"Смущает лишь то, - добавил он, - что наши европейские коллеги, некогда громогласно вещавшие о своей традиционной принципиальности в мировых делах, по сути, растеряли свой суверенитет, продолжают сидеть, трусливо поджав хвост, и не осмеливаются перечить указаниям из Брюсселя и Вашингтона даже по тем направлениям, где это в корне противоречит их национальным интересам безопасности".

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