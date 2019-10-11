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В Риме прошли переговоры о подготовке встречи глав МИД и обороны России и Италии

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Венесуэле

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Переговоры с участием заместителя главы российского МИД Александра Грушко по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "два плюс два" прошли в пятницу в Риме. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, стратегической стабильности, европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, отношений России с ЕС и НАТО. Обстоятельно рассмотрена региональная проблематика, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, Венесуэле", - сообщили в дипведомстве. Кроме того, собеседники отметили "важность последовательного выполнения "минского пакета мер" для преодоления конфликта на Украине".

В переговорах с российской стороны также принял участие начальник отдела Международно-договорного управления Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации Сергей Хабибуллин.

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