Володин обсудил с Эрдоганом формирование комплексного подхода в борьбе с терроризмом

СТАМБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они обсудили формирование комплексного подхода и гармонизацию законодательства по борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Делегация Госдумы во главе с Володиным в пятницу прибыла в Стамбул для участия в работе III конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по антитеррору, само мероприятие состоится в субботу. "В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Володин передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина. "Они также обсудили главные темы конференции, которая пройдет 12 октября в Стамбуле - вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на полях конференции Володин также проведет ряд двусторонних встреч.

Предыдущая, вторая по счету парламентская конференция прошла в декабре прошлого года в столице Ирана Тегеране, первая - в столице Пакистана Исламабаде.