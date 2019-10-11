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Володин примет участие в парламентской конференции по антитеррору в Стамбуле

В повестку конференции входят вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным в субботу примет участие в работе III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

"В повестке вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия", - говорится в сообщении. На полях мероприятия Володин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе со спикерами парламентов Турции, Пакистана и Афганистана.

Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Володина с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, спикеры обсудили повестку конференции. "Нам важно, чтобы формат этой конференции развивался, необходимо продолжить его в будущем", - отметил Володин.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального приема пообщался с участниками конференции, в рамках мероприятия состоялась его встреча с Володиным. Спикер передал турецкому президенту теплые слова от президента РФ Владимира Путина.

Стратегический формат

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вошедший в состав делегации, указал на "стратегический формат" предстоящей конференции. "Конечно, с учетом начавшейся операции на северо-востоке Сирии есть определенные вопросы. Кто-то задавал их мне: планируем ли мы что-то отменять или переносить? Мы этого не планировали, это стратегический формат, а Турция - наш стратегический партнер, страна - хозяйка данного совещания", - сказал он.

В делегацию также вошли, в частности, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская и первый зампред этого комитета Дмитрий Новиков, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Предыдущая конференция прошла в столице Ирана Тегеране, первая - в Исламабаде (Пакистан).

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАфганистанИранПакистанТурцияРоссияКитайЭрдоган, Реджеп ТайипПоклонская, Наталья ВладимировнаШаманов, Владимир Анатольевич
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Володин обсудил с Эрдоганом формирование комплексного подхода в борьбе с терроризмом
Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным ранее прибыла в Стамбул для участия в работе III конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по антитеррору
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