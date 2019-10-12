Володин в Стамбуле призвал коллег вместе проработать законы против пропаганды терроризма

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал спикеров парламентов стран - участниц конференции по антитеррору в Стамбуле объединить усилия в проработке законодательства по противодействию пропаганде терроризма.

"Совместно мы должны создать законодательную базу противодействия также пропаганде терроризма и экстремизма, в том числе в информационном пространстве", - сказал он.

По словам спикера, для эффективного решения этого вопроса важно опираться на единые международные стандарты, основанные на признании центральной роли государства и его компетентных органов.

"И главное - осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях. Именно такой подход поддержали главы государств Группы двадцати в принятом в июне этого года в Осаке заявлении о предотвращении использования интернета в целях терроризма и экстремизма", - напомнил он.

Спикер Госдумы считает необходимым разработать парламентские рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях.

"Необходимо также разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований. Нам необходимо законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам наших стран все возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков с учетом того, что после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в третьих странах", - сказал он.

По словам Володина, это может стать реальным вкладом в общую борьбу с терроризмом.

Спикер Госдумы также предложил создать рабочую группу с участием профильных комитетов, которая займется проработкой законодательного обеспечения борьбы с терроризмом.

"Вопросы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и укрепления регионального сотрудничества будут и в будущем для нас приоритетом. Предлагаю, если вы меня поддержите, коллеги, подумать о создании специальной рабочей группы с участием профильных комитетов наших парламентов, с тем чтобы мы стали делать конкретные шаги", - сказал он.

Цифровой суверенитет

Обеспечение цифрового суверенитета - важнейший аспект противодействия современным угрозам, в частности вмешательству во внутренние дела государств, считает Володин.

"В современных реалиях, чтобы нанести ущерб государству и его гражданам, зачастую нет необходимости вторгаться на его территорию. Цифровые технологии позволяют вмешиваться во внутренние дела государств, в работу энергетической, транспортной, финансовой систем на расстоянии. Поэтому крайне важно обеспечить цифровой суверенитет наших государств, защитить права людей в киберпространстве, их персональные данные в первую очередь. Это необходимое условие для безопасного использования интернет-технологий, искусственного интеллекта в интересах развития наших стран",- сказал он.

Володин считает правильной совместную разработку эффективных законодательных решений, которые "укрепят региональное взаимодействие в области внедрения высоких технологий".

III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия открылась в субботу в Стамбуле, в совещании также принимают участие председатели парламентов Турции, Афганистана, Пакистана. КНР представляет зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин.