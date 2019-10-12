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Путин заявил, что Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Президент России подчеркнул, что Москва чувствует эту угрозу постоянно, несмотря на все заверения в ее отсутствии со стороны Североатлантического альянса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Приближение НАТО к границам РФ "не вызывает радости", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RTAl Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке показал российский канал.

' ТАСС/Rutply'

"Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает", - сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Россию продвижение НАТО на восток.

При этом Путин подчеркнул, что Россия чувствует эту угрозу постоянно, несмотря на все заверения в ее отсутствии со стороны Североатлантического альянса. "Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит", - сказал президент.

Российский лидер обратил внимание на тот факт, что устав НАТО никто не менял. "Там есть статья <...>, которая говорит о военной поддержке членов своей организации и так далее", - заметил Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия "будет [и дальше] работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым агрессивным намерениям". По словам Путина, и в настоящее время "у России есть самое современное оружие, которым не обладает ни одна страна в мире".

Новость обновлена (13:45 мск) - добавлены подробности

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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