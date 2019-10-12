Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред России в ОЗХО рассказал о проблемах в организации

При этом Александр Шульгин добавил, что многие участники организации нацелены на их решение

ГААГА, 12 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Разногласия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сохраняются, однако при этом многие страны настроены на решение имеющихся проблем. Об этом заявил в субботу ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, подводя итоги завершившейся в Гааге 92-й сессии исполсовета организации.

По его словам, состоявшаяся встреча показала, что "есть запрос большого числа государств на преодоление проблем, возникших в организации из-за попыток отдельных стран политизировать ее работу, и возвращение к практике принятия решения консенсусом, что позволило бы эффективно справляться с вызовами распространения и применения химоружия".

Вместе с тем дипломат обратил внимание, что разногласия по определенным вопросам сохраняются. В частности, в ходе сессии "был продолжен нелицеприятный разговор об определении виновных за использование химического оружия, так называемой атрибуции, навязанной западными странами". "Мы подтвердили свое неприятие этой деятельности, противоречащей Конвенции о запрещении химоружия и вторгающейся в прерогативы СБ ООН", - отметил Шульгин.

"Много места в рамках состоявшейся дискуссии заняли вопросы сирийского "химического досье", - продолжил постпред. - Мы вновь привлекли внимание к порочным методам работы Миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии. Привели наглядные примеры того, в чем это выражается, когда на откровенные фальсификации (как это имело место в Думе в апреле 2018 года) почему-то закрываются глаза. Вновь потребовали приведения всей деятельности МУФС в соответствие с требованиями Конвенции".

От бюджета до инкапаситантов

"Бурные дебаты прошли по проекту программ работы и бюджета организации на 2020 год, - заметил дипломат. - Мы вместе с единомышленниками, в первую очередь с китайскими партнерами, решительно выступили против увязывания в один пакет различных направлений финансирования ОЗХО - бюджетных и внебюджетных. Призвали партнеров строго следовать финансовым правилам ОЗХО. Подтвердили отказ направлять деньги на незаконную атрибутивную деятельность".

Однако западные страны, обратил внимание он, "спекулируя на желании государств - участников Конвенции обеспечить организацию достойным бюджетом, продавили путем голосования свой ущербный план, призванный одним финансовым блоком вновь обеспечить вливания на атрибуцию". "Сказалась дисциплина" НАТО и ЕС, констатировал Шульгин. "Но вопрос окончательно еще не закрыт. Последнее слово будет за высшим органом ОЗХО - Конференцией государств-участников (КГУ), - которая займется рассмотрением этого вопроса в ноябре текущего года", - добавил он.

"Западные страны стали будировать также тему неиспользования в правоохранительных целях химических средств воздействия на центральную нервную систему, так называемых инкапаситантов, - рассказал постпред. - Мы предостерегали от спешки в принятии каких-либо решений на этот счет ввиду чрезвычайно сложного характера этого вопроса. В отсутствие понятийного аппарата Конвенции применительно к инкапаситантам, [при] смутных представлениях, о том, что конкретно предлагается запретить, - все это напоминает "игру втемную".

"На сессии прозвучали заявления в пользу одновременного позитивного положительного принятия на предстоящей КГУ решений по инициативам России, а также западной тройки коспонсоров - США, Канады и Нидерландов - в целях актуализации контрольных списков химикатов из приложения к химконвенции", - добавил дипломат.

При этом рассмотрение предлагаемого группой западных стран во главе с США вопроса о реформе независимого органа ОЗХО - Координационного органа по административно-финансовым вопросам (КОАФ) - было отложено "до лучших времен".

"Обсуждая проект возможного решения с американскими представителями, мы подчеркивали важность сохранения его независимого характера, - заметил Шульгин. - Только государства-участники имеют исключительное право направлять туда своих представителей, а также отзывать их".

Теги
РоссияШульгин, Александр Васильевич
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Путин назвал одно из условий вывода российских войск из Сирии
Президент заявил, что российские военные покинут Сирию, если так решат будущие власти в Дамаске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС