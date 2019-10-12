Постпред России в ОЗХО рассказал о проблемах в организации

ГААГА, 12 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Разногласия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сохраняются, однако при этом многие страны настроены на решение имеющихся проблем. Об этом заявил в субботу ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, подводя итоги завершившейся в Гааге 92-й сессии исполсовета организации.

По его словам, состоявшаяся встреча показала, что "есть запрос большого числа государств на преодоление проблем, возникших в организации из-за попыток отдельных стран политизировать ее работу, и возвращение к практике принятия решения консенсусом, что позволило бы эффективно справляться с вызовами распространения и применения химоружия".

Вместе с тем дипломат обратил внимание, что разногласия по определенным вопросам сохраняются. В частности, в ходе сессии "был продолжен нелицеприятный разговор об определении виновных за использование химического оружия, так называемой атрибуции, навязанной западными странами". "Мы подтвердили свое неприятие этой деятельности, противоречащей Конвенции о запрещении химоружия и вторгающейся в прерогативы СБ ООН", - отметил Шульгин.

"Много места в рамках состоявшейся дискуссии заняли вопросы сирийского "химического досье", - продолжил постпред. - Мы вновь привлекли внимание к порочным методам работы Миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии. Привели наглядные примеры того, в чем это выражается, когда на откровенные фальсификации (как это имело место в Думе в апреле 2018 года) почему-то закрываются глаза. Вновь потребовали приведения всей деятельности МУФС в соответствие с требованиями Конвенции".

От бюджета до инкапаситантов

"Бурные дебаты прошли по проекту программ работы и бюджета организации на 2020 год, - заметил дипломат. - Мы вместе с единомышленниками, в первую очередь с китайскими партнерами, решительно выступили против увязывания в один пакет различных направлений финансирования ОЗХО - бюджетных и внебюджетных. Призвали партнеров строго следовать финансовым правилам ОЗХО. Подтвердили отказ направлять деньги на незаконную атрибутивную деятельность".

Однако западные страны, обратил внимание он, "спекулируя на желании государств - участников Конвенции обеспечить организацию достойным бюджетом, продавили путем голосования свой ущербный план, призванный одним финансовым блоком вновь обеспечить вливания на атрибуцию". "Сказалась дисциплина" НАТО и ЕС, констатировал Шульгин. "Но вопрос окончательно еще не закрыт. Последнее слово будет за высшим органом ОЗХО - Конференцией государств-участников (КГУ), - которая займется рассмотрением этого вопроса в ноябре текущего года", - добавил он.

"Западные страны стали будировать также тему неиспользования в правоохранительных целях химических средств воздействия на центральную нервную систему, так называемых инкапаситантов, - рассказал постпред. - Мы предостерегали от спешки в принятии каких-либо решений на этот счет ввиду чрезвычайно сложного характера этого вопроса. В отсутствие понятийного аппарата Конвенции применительно к инкапаситантам, [при] смутных представлениях, о том, что конкретно предлагается запретить, - все это напоминает "игру втемную".

"На сессии прозвучали заявления в пользу одновременного позитивного положительного принятия на предстоящей КГУ решений по инициативам России, а также западной тройки коспонсоров - США, Канады и Нидерландов - в целях актуализации контрольных списков химикатов из приложения к химконвенции", - добавил дипломат.

При этом рассмотрение предлагаемого группой западных стран во главе с США вопроса о реформе независимого органа ОЗХО - Координационного органа по административно-финансовым вопросам (КОАФ) - было отложено "до лучших времен".

"Обсуждая проект возможного решения с американскими представителями, мы подчеркивали важность сохранения его независимого характера, - заметил Шульгин. - Только государства-участники имеют исключительное право направлять туда своих представителей, а также отзывать их".