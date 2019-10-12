В Госдуме спокойно отнеслись к отсутствию спикера меджлиса Ирана на конференции в Стамбуле

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий спокойно отреагировал на отсутствие председателя меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани на парламентской конференции по антитеррору в Стамбуле. Об этом он заявил в субботу журналистам.

В Стамбуле проходит конференция спикеров парламентов России, Турции, Афганистана, Пакистана, КНР и Ирана по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. При этом 9 октября стало известно, что Лариджани отменил визит в Турцию после начала турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии.

"Иран - он же дал на своем сайте, что это в связи с турецкой операцией, но вместе с тем я не стал бы сейчас как-то возводить отсутствие Ирана в высокую степень. Мы увидимся с Лариджани, спикером парламента Ирана, в ходе Межпарламентского союза в Белграде и переговорим и по причинам его отсутствия, и по нашим планам относительно дальнейшего развития этого важнейшего формата - совещания спикеров по борьбе с терроризмом и межрегиональному сотрудничеству. Одновременно переговорим и насчет места проведения следующего совещания в будущем году", - сказал Слуцкий.

"Думаю, что в данном случае, если Лариджани не приехал, действительно, из-за несогласия с некоторыми действиями Турции, то, может быть, это и хорошо, потому что в противном случае его выступление могло бы внести некий конфронтационный фон в проведение нынешнего совещания, что, в свою очередь, могло бы отразиться на принятии итогового документа", - добавил депутат.

Слуцкий отметил значимость текущей конференции, которая "в межпарламентской плоскости, плоскости парламентской дипломатии формирует, если угодно, новую архитектуру безопасности в Евразии". "Считаем это совещание стратегически важным и будем предпринимать все усилия для продолжения работы в этом формате", - заключил глава комитета.