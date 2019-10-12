Путин пошутил, что США могут счесть вмешательством в выборы слова журналиста RT про Трампа

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с иронией рекомендовал журналисту российского телеканала RT Arabic не упоминать о возможности переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок, так как в Соединенных Штатах это могут воспринять как вмешательство России в выборы.

"Вот благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", - с улыбкой обратился российский лидер к журналисту RT Arabic Саламу Мусафиру во время интервью этому телеканалу, а также телеканалам Al Arabiya и Sky News Arabia.

Фрагменты интервью, которое было дано по случаю предстоящего визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, опубликованы в субботу.