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Путин призвал другие страны уважать интересы Ирана

Президент России отметил, что Москва будет создавать условия для улучшения отношений Ирана с соседними арабскими государствами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Все страны должны учитывать интересы Ирана, а Москва будет создавать условия для улучшения его отношений с соседними арабскими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

' ТАСС/Rutply'

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками, не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением", - сказал глава российского государства в интервью телеканалам RTAl Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке показал российский канал.

"Для того чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы", - уверен Путин. "Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и [Объединенных] Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства", - отметил российский лидер.

"Что касается России, мы будем делать все для того, чтобы создать для такой позитивной динамики необходимые условия", - заверил Путин.

По его мнению, в данном случае важно то обстоятельство, "что у России добрые отношения с Ираном и очень хорошие отношения с арабскими друзьями".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИран
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