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Замглавы МИД России и представитель сирийской оппозиции обсудили ситуацию на севере Сирии

Стороны обсудили налаживание устойчивой работы Конституционного комитета

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и представитель "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль обсудили в субботу политическое урегулирование кризиса в Сирии, а также военно-политическую ситуацию, в том числе на северо-востоке САР, говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе беседы обсуждались складывающаяся военно-политическая ситуация в Сирии, в том числе на северо-востоке страны, а также проблематика политического урегулирования сирийского кризиса с акцентом на задачу налаживания устойчивой работы Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 СБ ООН", - сообщили в дипведомстве.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Первое заседание запланировано в Женеве на 29-30 октября.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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