Захарова назвала оборонные расходы Латвии "платой за оккупацию" странами НАТО

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Оборонные расходы Латвии, достигающие 2% ВВП, фактически являются "платой за оккупацию" этой страны военными членов НАТО, включая Соединенные Штаты. Об этом заявила ТАСС в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления латвийского министерства иностранных дел относительно празднования 75-летия освобождения Риги от германских войск.

В пятницу, 11 октября, МИД Латвии выступил против проведения 13 октября в Москве салюта в честь освобождения Риги. В заявлении было указано, что "для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации".

"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов. А он не только приветствует размещение сил НАТО и войск США в Латвии, но еще и повысил оплату их пребывания до 2% ВВП, - сказала она. - Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию".

Дипломат добавила, что Латвия, поощряя и разрешая размещение на своей территории войск НАТО, полностью утратила суверенитет. "Если во времена СССР в Латвии развивались промышленность, наука, имелось свое руководство и республика обладала всем необходимым, чтобы превратиться в самостоятельное государство, то за годы независимости экономический, военный, гуманитарный суверенитет полностью утрачен", - отметила Захарова.

Латвия входит в число стран НАТО, которые довели оборонные расходы до 2% ВВП в соответствии с договоренностями 2014 года. При этом многие латвийские политики, включая президента, заявляли, что страна должна продолжать наращивать военный бюджет.