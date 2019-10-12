Чижов: предвзятость мешает странам ЕС признать необходимость диалога с РФ по безопасности

РОДОС /Греция/, 12 октября. /ТАСС/. Россия открыта к восстановлению каналов диалога с Европейским союзом по вопросам безопасности, однако предвзятость некоторых стран ЕС не дает им признать необходимость в этом. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций".

В начале выступления российский дипломат обратил внимание на многосторонний кризис, в котором сегодня находится Европейский союз. "Мы видим продолжающийся финансовый кризис, кризис евро, который сейчас вышел в более спокойную фазу. Продолжается миграционный кризис, который, словно вулкан, дремлет, но может взорваться в любой момент. А процедура Brexit подрывает общий порядок в Евросоюзе", - перечислил он.

В этой связи Чижов заявил о необходимости сотрудничества Брюсселя и Москвы для обеспечения безопасности на европейском пространстве. "Все страны - члены Евросоюза понимают необходимость такого сотрудничества, но есть некая предвзятость, которая мешает некоторым государствам в этом признаться, - сказал российский постпред. - Время европейской гегемонии подошло к концу, нужна новая архитектура безопасности. И Москва открыта к диалогу с Евросоюзом по данному вопросу".

"Очевидно, что нам нужно возобновить каналы диалога на высоком уровне, чтобы обсуждать все возможные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, - подчеркнул Чижов. - Понятно, что возобновление коммуникаций пойдет на помощь, но создается ощущение, что руководящие силы Евросоюза выступают против этого, что нам подтверждали и в Брюсселе".