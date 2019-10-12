Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чижов: предвзятость мешает странам ЕС признать необходимость диалога с РФ по безопасности

Выступая на сессии форума "Диалог цивилизаций", российский дипломат также обратил внимание на многосторонний кризис, в котором находится Союз

РОДОС /Греция/, 12 октября. /ТАСС/. Россия открыта к восстановлению каналов диалога с Европейским союзом по вопросам безопасности, однако предвзятость некоторых стран ЕС не дает им признать необходимость в этом. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций".

В начале выступления российский дипломат обратил внимание на многосторонний кризис, в котором сегодня находится Европейский союз. "Мы видим продолжающийся финансовый кризис, кризис евро, который сейчас вышел в более спокойную фазу. Продолжается миграционный кризис, который, словно вулкан, дремлет, но может взорваться в любой момент. А процедура Brexit подрывает общий порядок в Евросоюзе", - перечислил он.

В этой связи Чижов заявил о необходимости сотрудничества Брюсселя и Москвы для обеспечения безопасности на европейском пространстве. "Все страны - члены Евросоюза понимают необходимость такого сотрудничества, но есть некая предвзятость, которая мешает некоторым государствам в этом признаться, - сказал российский постпред. - Время европейской гегемонии подошло к концу, нужна новая архитектура безопасности. И Москва открыта к диалогу с Евросоюзом по данному вопросу".

"Очевидно, что нам нужно возобновить каналы диалога на высоком уровне, чтобы обсуждать все возможные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, - подчеркнул Чижов. - Понятно, что возобновление коммуникаций пойдет на помощь, но создается ощущение, что руководящие силы Евросоюза выступают против этого, что нам подтверждали и в Брюсселе".

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Чижов: России неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году
Постпред России при ЕС подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС