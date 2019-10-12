Чижов: России неважно, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году

РОДОС /Греция/, 12 октября. /ТАСС/. Москва никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в президентские выборы в США - у нее нет в этом необходимости и ей неважно, кто будет избран президентом в 2020 году, заявил в субботу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций".

В ходе дискуссии, участниками которой также стали эксперты из ряда стран Евросоюза, было признано, что европейская безопасность находится сегодня в подвешенном состоянии. И причина этого, по мнению европейских экспертов, кроется именно в непредсказуемости линии президента США Дональда Трампа, который, по словам одного из спикеров, является "пешкой в руках России".

Отвечая на подобные обвинения, Чижов вновь подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы. "У России никогда не было необходимости это делать. Нам неважно, кто в Белом доме сейчас или кто будет следующим, после выборов в 2020 году", - сказал дипломат.

Вмешательство в американские выборы 2016 года России инкриминируют спецслужбы США. Бывший глава ФБР Роберт Мюллер в качестве спецпрокурора почти два года расследовал эти якобы имевшие место попытки влияния. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал его итоговый доклад, в которому спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Очередные, 59-е, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Старт предвыборной кампании в Соединенных Штатах будет дан в феврале 2020 года.