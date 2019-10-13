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Путин: сам факт рукопожатия между лидерами стран Персидского залива имел бы значение

Президент России считает, что наличие острых противоречий между странами Персидского залива говорит в пользу идеи Москвы о создании организации, на площадке которой лидеры этих государств могли бы встретиться

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Наличие острых противоречий между рядом стран Персидского залива говорит в пользу идеи РФ о создании организации, на площадке которой лидеры этих государств могли бы встретиться. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и арабской версии RT в воскресенье в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

По его словам, в такую организацию могли бы войти страны региона, а также другие заинтересованные стороны, в том числе США и ЕС, чтобы имелась площадка для обсуждения кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов в Персидском заливе. "Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной, кстати говоря, исходя из острых противоречий между странами региона. Но, на мой взгляд, все-таки как раз исходя <...> из наличия острых противоречий, было бы правильным создать такую площадку, чтобы люди могли хотя бы встретиться между собой", - сказал Путин.

"Вы знаете, иногда важным является даже не сам факт переговоров, а рукопожатие. Это уже имеет значение", - заключил российский лидер.

3 октября президент РФ, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", предложил создать организацию с участием РФ, США, Китая, Индии, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе

В июле МИД представил российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач.

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