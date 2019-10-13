Путин рад началу политического урегулирования в Сирии, помня уроки Ирака и Ливии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии начнет работать в ближайшие дни. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

"Мы так настаивали - и я очень рад тому, что это сейчас происходит - на начале политического процесса [в Сирии] в результате создания так называемого Конституционного комитета", - сказал Путин.

Он напомнил, что идея Конституционного комитета "родилась в Сочи, на Конгрессе сирийского народа, где были представлены различные политические силы, в том числе оппозиционные и правительственные структуры, тогда сирийцы договорились между собой о том, что они создадут Конституционный комитет, он начнет работу над изменением конституции Сирии или над принятием новой конституции".

"Мы прошли достаточно сложный, тяжелый и долгий путь формирования этого комитета, сейчас он, наконец, сформирован и со стороны правительства, со стороны президента [Сирии Башара] Асада, и со стороны оппозиции. Рассчитываю на то, что в ближайшие дни он начнет делать свои первые шаги в Женеве под эгидой ООН", - отметил российский лидер.

Он объяснил, почему Москва так настаивала на начале политического диалога. "Мы пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство. Это не значит, что там нет внутренних проблем. Это не значит, что нет никакой ответственности у действующего руководства за ситуацию. Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование", - сказал Путин.

Он также подчеркнул: "Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда [из Сирии] хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас прозрачная граница и нет визового режима. Мы не могли позволить, чтобы оттуда началась инфильтрация боевиков на российскую территорию". "Мы это уже проходили и знаем, к чему это может привести по не так уж давним событиям на Северном Кавказе России", - добавил он.

"Поэтому это все было побудительными мотивами, почему мы приняли решение оказать содействие легитимным властям [Сирии]. Мы не просто оказали содействие легитимными властям, а мы исходим из того, что внутренние политические противоречия должны быть и могут быть сняты только политическими средствами", - указал глава российского государства.

Уроки недавней истории

Путин привел примеры Ирака и Ливии, в дела которых было совершено вмешательство извне. "Дело в том, что в первом случае [с Ираком] Соединенные Штаты, как известно, действовали в обход Совета безопасности ООН, никакого мандата на применении силы в отношении Ирака у Соединенных Штатов не было", - напомнил президент РФ. И продолжил: "Россия, Франция, Германия - мы не поддержали планов США на иракском направлении. Более того, мы предупреждали о возможных негативных последствиях. Так оно и получилось".

"Первая эйфория по поводу военных побед быстро сменилась унынием и пессимизмом по поводу последствий этой победы, потому что произошло разрушение всей государственной структуры в Ираке, а ей на смену никаких новых структур на первом этапе создано не было, наоборот, активизировались радикальные силы, усилился аспект, который мы называем террористическим", - констатировал Путин.

По его словам, "многие бывшие офицеры армии [президента Ирака] Саддама Хусейна и сотрудники спецслужб как раз перекочевали и пополнили ряды [террористических организаций], с их помощью создавалось ИГИЛ (ныне ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС)". "Никто не просчитал последствий из тех, кто делал и поддерживал эту акцию", - убежден Путин.

"Мы очень рассчитываем на то, что сегодня Ирак будет развиваться в позитивном ключе, несмотря на какие-то внутренние проблемы все-таки будет двигаться вперед, хотя проблем там, к сожалению, еще очень много", - заверил он.

"Что касается Ливии, то хаос, который воцарился после военных операций, к сожалению, еще не прекращается", - сказал российский лидер. Говоря об операции в Ливии, президент РФ заметил: "В этом случае наши западные партнеры просто нас, как у нас в народе говорят, надули". "Когда Россия проголосовала за соответствующую резолюцию Совета безопасности [ООН], там что [было] написано, если как следует почитать? Резолюция запрещала [ливийскому лидеру Муаммару] Каддафи использовать авиацию против повстанцев, но там ничего не говорилось о том, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиацией территории Ливии, а именно это было сделано", - пояснил он. Президент РФ полагает, что на деле все также произошло в обход ООН.

"Что за этим последовало, мы хорошо знаем. До сих пор хаос, неразбериха, хлынул поток мигрантов через Ливию, о чем Каддафи и предупреждал, что он закрывает путь мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел. Теперь все имеют то, от чего предупреждали", - указал Путин. По его мнению, "это, может быть, не самое даже главное, а самое главное то, что это дестабилизирует весь Ближний Восток".