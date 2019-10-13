Путин призвал другие страны уважать интересы Ирана

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Все страны должны учитывать интересы Ирана, а Москва будет создавать условия для улучшения его отношений с соседними арабскими государствами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya, Sky News Arabia в воскресенье в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками, - не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением", - сказал глава российского государства.

"Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы - это предмет, конечно, обсуждения. Для того чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы", - уверен Путин. "Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и [Объединенных] Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства", - отметил российский лидер.

Посредники между Ираном и Саудовской Аравией

Тегеран и Эр-Рияд не нуждаются в посредниках в вопросах двусторонних отношений, заявил Путин.

"Роль посредника не самая благодарная. Я думаю, что наши партнеры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве", - ответил российский лидер на вопрос, может ли Москва стать посредником в переговорах между Тегераном и Эр-Риядом.

Президент отметил, что, имея добрые отношения со всеми странами ближневосточного региона, РФ могла бы "доносить какую-то позицию одних до ушей других". "Но я же лично знаю лидеров этих стран, они не нуждаются в советах и посредничестве, с ними можно только говорить по дружбе, как друг, можно формулировать какие-то идеи. И я знаю, что они, будучи умными людьми, прислушиваются, анализируют то, что им говорят. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", - заключил российский лидер.

Россия готова создавать условия для мира на Ближнем Востоке

"Что касается России, мы будем делать все для того, чтобы создать для такой позитивной динамики необходимые условия", - заверил он. По мнению президента, в данном случае важно то обстоятельство, "что у России добрые отношения с Ираном и очень хорошие отношения с арабскими друзьями". "Если мы будем использовать наши добрые отношения и с Ираном, и с арабским миром - и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ, - мне кажется, что мы можем найти нечто, что может составить общий интерес", - выразил надежду Путин.

Он привел результативный пример подобного взаимодействия. "Смотрите, я говорил о нашей позитивной работе в Сирии. Да, мы - Турция, Иран, Россия - очень активно в рамках этой тройки работаем и добиваемся результатов, - рассказал он. - Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы абсолютно невозможно. Все отдают себе в этом отчет. Без соответствующего сопровождения со стороны Арабских Эмиратов тоже". Такого рода точки соприкосновения, по словам Путина, и есть "нечто такое, что, несмотря на острые противоречия, заставляет нас всех объединять усилия для достижения общей цели". "Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами", - убежден российский лидер.

Однако при этом Путин обратил внимание на очень важный, по его мнению, фактор. "Я сказал, что у нас с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами сложились беспрецедентно теплые и даже дружеские отношения. Но Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, - подчеркнул президент. - Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то".

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что Иран играет дестабилизирующую роль в регионе Ближнего Востока, Путин просил своих собеседников обратить внимание на тот факт, что Россия и Иран - соседи. "Мы не можем не учитывать этого фактора", - сказал он. "Если мы хотим позитивной повестки дня, то мы должны исходить из того, что мы признаем законные интересы наших партнеров", - подчеркнул Путин и заметил, что, на его взгляд, "все страны региона хотят иметь друг с другом хорошие отношения, никто же не стремится к конфронтации и, не дай бог, каким-то столкновениям". "Я знаю, что и в Саудовской Аравии никто этого не хочет, и в Эмиратах никто этого не хочет", - подытожил он.