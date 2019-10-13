Путин: обсуждая ядерную программу Ирана, не стоит "путать божий дар с яичницей"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Обсуждать ракетную и ядерную программы Ирана надо отдельно, и необходимо "не путать божий дар с яичницей". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в показанном в воскресенье интервью телеканалам RT Arabic , Al Arabiya и Sky News Arabia , которое он дал в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Комментируя вопрос о необходимости возрождения переговоров в формате "5+1" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС) и внесения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) корректировок, касающихся иранской ракетной программы, Путин призвал не путать понятия. "Думаю, что представители ислама это тоже поймут, такое в России есть выражение: не надо путать божий дар с яичницей. Это разные темы. Ракетная программа - одно, ядерная программа - это другое", - сказал он.

Тем не менее, Путин считает, что обсуждать ракетную программу Ирана можно и нужно. "Что касается ракетной программы, об этом, наверное, тоже можно и нужно говорить", - сказал он, добавив, что это актуальный вопрос, раз он вызывает озабоченности. "Конечно, надо, но просто не нужно смешивать одно с другим, чтобы не убить на корню то достижение, которое уже было сделано. Поэтому я считаю, что да: такой разговор возможен, но это не должно вести к тому, чтобы уничтожать уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме - ограничению ядерной активности самого Ирана", - заключил он.

Обязательства по СВПД

Путин убежден, что Ирану стоит придерживаться договоренностей, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Мое мнение заключается в том, что лучше бы Иран придерживался буквы и духа этого соглашения", - сказал президент РФ.

Путин напомнил, что в рамках СВПД, ограничивающего иранскую ядерную программу, Иран взял на себя определенные обязательства. Российский лидер призвал своих собеседников быть откровенными и не закрывать глаза на противоречия, которые существуют у стран ближневосточного региона. Иначе, по его словам, "разговор этот будет не интересным, он будет постным". В этом ключе Путин упомянул противоречия между Ираном и Израилем, Ираном и Соединенными Штатами. "Я исхожу из того, что нужно стремиться к разрешению этих противоречий, искать выходы из этих сложных ситуаций, - сказал он. - Но если мы исходим из того, что есть между странами региона противоречия с Ираном, то кто может быть судьей в решении вопроса, выполняет Иран свои обязательства в рамках СВПД или нет?"

Российский лидер подчеркнул, что "судья должен быть нейтральным". "Это первое. Профессиональным - второе. И признанный международным сообществом - третье. И такой судья есть. Это МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии, - уточнил Путин. - И оно публично, не стесняясь, прямо говорит о том, что Иран полностью выполняет все свои обязательства". При этом, по словам президента, "это не честно - предъявлять к Ирану претензии по поводу того, чего он не делает". "Это не очень продуктивно, потому что когда любой человек, или любая страна сталкивается с такой несправедливостью, он начинает вести себя по-другому, а не так, как записано на бумажках, - пояснил он. - И если в отношении него не выполняются обязательства, почему он должен выполнять?"