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Кризис в Сирии
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Путин заявил, что ему приятно доверительное отношение сирийцев к российским военным

По словам российского лидера, политическое урегулирование в Сирии возможно
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Жители Сирии очень позитивно относятся к российским военнослужащим и идут к ним за защитой. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT ArabicAl Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"Мне очень приятно отметить, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к российским военнослужащим, к нашей военной полиции", - сказал российский лидер. Он отметил, что российская военная полиция достойно несет службу в Сирии, при этом она в значительной степени сформирована из жителей Северного Кавказа, которые исповедуют ислам. "И местные жители - прямо у меня есть конкретные примеры - просто идут к ним за защитой", - подчеркнул Путин.

При этом он добавил, что для достижения стабильности в Сирии на длительную перспективу нужно, чтобы сами сирийцы договорились между собой. "Всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война", - напомнил президент РФ.

Политическое урегулирование в Сирии

Политическое урегулирование в Сирии возможно, при этом интересы всех этнических и религиозных групп в стране должны быть защищены, заявил Путин.

На вопрос, можно ли надеяться на достижение стабильности в Сирии, российский лидер ответил: "Надеяться нужно, надежда умирает последней".

Вопрос о политическом будущем Сирии он назвал самым сложным, подчеркнув, что на него "могут ответить только сами сирийцы". Путин выразил надежду, что это будет сделано "не с помощью оружия" и братоубийственной войны, а в ходе переговоров между собой в Женеве под эгидой ООН.

По его словам, первым этапом урегулирования должна быть работа в Женеве над основным законом - разработка новой конституции либо внесение поправок в действующую.

Защита всех сирийцев

"Но, без всякого сомнения, [в рамках этой работы] интересы всех этнических, религиозных групп должны быть гарантированы. Люди должны понимать, что они живут в своей собственной стране и надежно пользуются защитой этой страны и ее законами", - сказал Путин и отметил, что это касается и суннитов, и шиитов, и алавитов, и христиан. "Ведь Сирия всегда была многоконфессиональным государством и могла бы этим гордиться. Только люди, лишенные здравого рассудка, могли начать вот такую кампанию массовых убийств, как это делали террористические элементы в Сирии", - заметил российский лидер.

"Это [политическое урегулирование] непростой будет процесс, сложный. Но, на мой взгляд, он возможен", - заключил Путин. Президент заметил, что в позитивном ключе его заставляет думать тот факт, что сейчас тысячи сирийских беженцев возвращаются к своим родным очагам.

"Это верный признак того, что люди доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Доверяют гарантиям [сирийского] государства, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют", - отметил президент РФ.

Иностранное присутствие

Путин подчеркнул, что все иностранные силы, которые находятся на территории Сирии нелегитимно, должны ее покинуть. Он заверил: "Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше и в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации, разумеется".

"Но на сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами: и с иранскими партнерами, и с турецкими. Неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам. Я также открыто говорил свои коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена", - подчеркнул российский лидер.

Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
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