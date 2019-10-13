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Палестино-израильский конфликт
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Путин заявил, что Россия поддержит любую сделку для примирения Палестины и Израиля

Президент отметил, что участие России в решении палестино-израильского конфликта зависит не от активности самой Москвы, а от желания непосредственных участников этого процесса

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил в воскресенье в интервью телеканалам RT ArabicAl Arabiya и Sky News Arabia, что Россия готова поддержать любую сделку, которая приведет к урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы поддержим любую сделку, которая ведет к миру" - сказал он.

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Говоря об обещанной США "сделке века" по урегулированию этого конфликта, Путин заметил, что Вашингтон пока не озвучил никакие детали этого соглашения ни странам Ближнего Востока, ни общественности в других государствах.

"Нам нужно понять, что это такое", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос об отношении к этому предложению США. По словам российского лидера, Москва исходит из необходимости реализации двугосударственного плана, а также считает принципиальным строгое выполнение всех решений ООН в этой сфере.

Путин отметил, что участие России в решении палестино-израильского конфликта зависит не от активности самой Москвы, а от желания непосредственных участников этого процесса. Президент подчеркнул, что у России сложились очень добрые отношения с Израилем.

"Почти 1,5 млн человек граждан Израиля - выходцы из СССР, - напомнил он. - Это почти русскоговорящая страна: куда ни придешь, все по-русски говорят. Поэтому нам небезразлично, что там происходит".

Российский лидер напомнил об усилиях по организации прямых переговоров между властями обеих сторон конфликта, а также между различными палестинскими группами. "Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций - это ослабляет общепалестинскую позицию", - пояснил Путин.

Важность решения палестино-израильской проблемы он объяснил в том числе тем, что это позволит выйти на решение многих других проблем региона.

"До тех пор, пока он [палестино-израильский вопрос] не решен, это прежде всего источник радикализма и терроризма, - сказал российский лидер. - Потому что когда люди чувствуют, что у них нет возможности легальными способами защитить свои права, они берутся за оружие. И в этом смысле, мне кажется, в окончательном, долгосрочном решении этой проблемы заинтересована не только Палестина, но и израильский народ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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