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Путин: внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу наладить отношения с Москвой

Президент России отметил, что Москва "в любом случае будет работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Россия не имеет претензий к президенту США Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран, понимая, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT ArabicAl Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"Мы все знаем, что говорит президент Соединенных Штатов Америки господин Трамп по поводу российско-американских отношений, мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - сказал Путин.

В то же время, как заверил российский лидер, Москва "в любом случае будет работать с любой администрацией настолько, насколько она [администрация США] сама этого захочет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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