Путин: озабоченности США относительно РСМД можно было бы снять и без выхода из договора

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Озабоченности США относительно ракет средней и меньшей дальности понятны, но их можно было бы снять и без выхода из договора по ограничению этого вида вооружений. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT , Al Arabiya и Sky News Arabia , показанном в воскресенье. Он напомнил, что недавно США вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Это, на мой взгляд, ошибочный шаг, можно было бы и по-другому выстроить. Озабоченности США мне, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь, ведь другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя в этом ограничили. Но все-таки ломать договор, на мой взгляд, не стоило, возможны были и другие варианты развития ситуации", - сказал Путин.

2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

СНВ-3

Путин считает, что ситуация в мире станет более опасной и менее предсказуемой в случае, если США в 2021 году откажутся от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Если он будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений. И это плохо, это будет уже другая ситуация в мире, она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас", - заявил он.

По словам Путина, СНВ-3, который завершает свое действие в 2021 году, на сегодняшний день остается "практически последним инструментом ограничения гонки вооружений, такой уже серьезной гонки вооружений".

"Для того, чтобы он был продлен, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации, но ответа нет. Как мы понимаем, они пока не определились, нужно ли продлевать этот договор, или не нужно", - пояснил глава российского государства.