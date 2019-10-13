Путин надеется, что второй холодной войны не будет

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал он.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет, отметив, что РФ она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям. Такое мнение он высказал в интервью телеканалам RT Arabic , Al Arabiya и Sky News Arabia , отвечая на вопрос о том, не может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны.

Путин обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ряде стран, отметив, что Россия занимает седьмое место в мире по этому показателю. По его словам, на первом месте находятся США, чьи расходы на эти цели превышают $700 млрд, потом идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония, и только за ними Россия с оборонными расходами порядка $48 млрд.

"И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы", - добавил Путин.

Он еще раз отметил, что "гонка вооружений - это плохо и ничего хорошего для мира она не сулит". "Но мы в непомерные для нас расходы втягиваться не будем", - подчеркнул глава российского государства.

Деструктивная деятельность НАТО

Путин назвал приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ попыткой нивелировать российский стратегический ядерный потенциал, однако эта попытка обречена на неудачу. Он напомнил, что элементы системы противоракетной обороны НАТО уже появились в Румынии и скоро появятся в Польше.

"Это совсем близко от наших границ, и, конечно, это представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Но она обречена на неудачу, эта попытка - это уже очевидно, я думаю, для специалистов это уже очевидно", - заявил Путин.

Он пояснил, что для России, имеющей в своем арсенале передовое вооружение, в том числе гиперзвуковое, устанавливаемые в упомянутых странах системы НАТО особой угрозы уже не представляют. "Но все равно ничего хорошего здесь нет. Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет", - добавил российский президент.

Путин отметил, что Россия всегда чувствовала угрозу от приближения НАТО к своим границам и говорила об этом. Однако страны альянса заверяли Москву, что "ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не такая военная организация, она уже не носит агрессивный характер".

"Но устав НАТО никто не менял, там есть статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации. Это военный блок, и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости у нас это не вызывает", - заявил российский лидер.

Он также обратил внимание на то, что НАТО - "инструмент внешней политики США, и это уже ни у кого сомнений не возникает, об этом уже в Европе говорят, например, президент Франции". Путин указал и на то, что страны, вошедшие в альянс, "потом почти никто не спрашивает, когда размещают там [на их территории] определенные виды вооружений".