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Кризис в Сирии

Путин заявил, что Сирию пора вернуть в Лигу арабских государств

Президент подчеркнул, что развитие отношений с арабским миром отвечает национальным интересам России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что настало время вернуть Сирию в "арабскую семью" - Лигу арабских государств (ЛАГ). Такое мнение он выразил в воскресенье в интервью телеканалам RT ArabicAl Arabiya и Sky News Arabia.

"Сирию уже пора, мне кажется, вернуть в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств", - отметил российский лидер. Он вспомнил о Сирии, когда говорил о друзьях России в арабском мире. Путин подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке в целом пока нельзя назвать стабильной.

"Все проходит, и я надеюсь, что и это когда-то пройдет, - сказал он. - Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию".

"Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила как можно быстрее, - заверил Путин. "Будем помогать нашим друзьям, - добавил он. - Но, конечно, в конечном итоге скорость изменения ситуации к лучшему зависит от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране".

"Но я уверен, что стабилизация неизбежна, - заключил глава государства. - И желаю, чтобы это произошло как можно быстрее".

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года.

Отношения России с арабским миром

Путин заявил, что развитие отношений с арабским миром отвечает национальным интересам России и будет продолжаться.

"Национальные интересы России, русского и других народов РФ диктуют необходимость развития отношений с арабским миром", - сказал он. В ответ на вопрос, будет ли эти отношения развивать преемник Путина, российский президент заметил, что "дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах".

"Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом, - отметил Путин. - У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
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